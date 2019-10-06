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Son Dakika.. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir FETÖ firarisinin attığı Twitter mesajını beğenmesi, diplomatik krize yol açtı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Büyükelçisinin şehir dışında olmasından dolayı, maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı. Bakanlık, Ankara'nın resmi tepkisini bugün Washington yönetimine iletti.

13:41 -
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Son Dakika.. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, “Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir” açıklamasını yaptı.

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ABD Ankara Dışişleri Bakanlığı FETÖ son dakika sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 13:42 06.10.2019
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