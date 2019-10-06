Son Dakika.. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir FETÖ firarisinin attığı Twitter mesajını beğenmesi, diplomatik krize yol açtı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Büyükelçisinin şehir dışında olmasından dolayı, maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı. Bakanlık, Ankara'nın resmi tepkisini bugün Washington yönetimine iletti.
Dışişleri Bakanlığı, “Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir” açıklamasını yaptı.