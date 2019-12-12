Son dakika… ABD’nin skandal kararına Türkiye’den art arda tepkiler!

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını sözde “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.
Bu karara Türkiye’den art arda tepkiler geliyor.
ALTUN’DAN TEPKİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “ABD Kongresinde kabul edilen Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecektir.” ifadelerini kullandı.
KALIN: ŞİDDETLE KINIYOR VE REDDEDİYORUZ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “ABD senatosunun kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar, Türkiye’nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir.” dedi.
BAKAN DÖNMEZ: UMUT EDERİM BU HATALARINDAN DÖNERLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD Senatosu’nun karar tasarısını kabul etmesini kınadı.
Dönmez, “Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz.” dedi.
DÖRT PARTİ KINADI
AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri, tasarının kabul edilmesini kınadı. AJANSLAR