Son dakika… Acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Aralık’ta Hakkâri Çukurca’da yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 19 Aralık 2019 tarihinde Hakkâri Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.