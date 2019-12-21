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Son dakika… Acı haber: 1 asker şehit

19 Aralık'ta Hakkâri Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan asker, bugün şehit oldu.

18:39 -
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Son dakika… Acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Aralık’ta Hakkâri Çukurca’da yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 19 Aralık 2019 tarihinde Hakkâri Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

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Son güncelleme: 18:57 21.12.2019
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