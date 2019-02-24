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Son dakika… Ada seferlerine hava engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine dün ve bugün ulaşım sağlanamazken, yarınki seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

17:50 -
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Son dakika… Ada seferlerine hava engeli

Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugünkü tüm seferler iptal edildi. 2 gündür adalara ulaşım sağlanamıyor. Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın da tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00 seferlerinin iptal edildiği, daha sonraki seferler hakkında ise ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği ilçelere Gelibolu'da eklendi. Böylece okulun tatil edildiği ilçe sayısı 8 oldu. DHA

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