Son dakika: Adalet Bakanı’ndan seçim sonucu açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, özellikle İstanbul’da yaşanan oy sayımları için yapılan eleştirilere yanıt verdi. Gül, “Yapılan itirazlar YSK’nın tüm toplantılarında siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte değerlendirlmekte ve karara bağlanmaktadır” diyerek YSK’nın aldığı kararlara siyasi parti üyelerinin de katıldığını öne sürdü.

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Bakan Gül, açıklamasında şunları belirtti;

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkan Yardımcılarının haksız ve yersiz ithamları karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur.

Daha önce defalarca ifade ettiğimiz ürezere, Anayasa’nın amir hükmü ve seçim kanunları tüm seçim sürecinin tek yetkilisi olarak Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) belirtmiştir. Buna göre, seçim günü yapılan tüm işlemler gibi, seçim sonrasında yapılan itirazları değerlendirme ve kesin karara bağlama yetkisi de YSK’dadır.

Seçim sonuçlarına itiraz her siyasi partiye tanınan bir haktır. Tüm partiler her türlü itiraz ve şikayet hakkını anayasal güvence altında kullanmakta olup, hak arama mercii de YSK’dır. Ayrıca yapılan itirazlar YSK’nın tüm toplantılarında siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte değerlendirlmekte ve karara bağlanmaktadır.

Bu kadar şeffaf olan süreçte CHP Genel Başkanı ve Parti sözcülerinin şahsımı hedef alan ithamlarını akıl, insaf ve izanla izah etmek mümkün değildir.”