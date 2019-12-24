Eğitime ara verilen Adana’da iki kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi’nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil

sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçta bulunan 4 kişiden 2’si, polis ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Adana’da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir’de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019’dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır” denildi. AA-DHA