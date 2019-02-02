Son dakika! Adıyaman’da korkutan deprem! Son depremler…

Adıyaman'da 3.1 büyüklüğünden deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 22.59'da merkez üssü Adıyaman merkeze bağlı Lokman köyünde yerin 6.48 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.

MEKSİKA’DA 6.6 ŞİDDETİNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Chiapas eyaletine bağlı Tapachula bölgesine 16,2 kilometre uzaklıkta olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 67,9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Sarsıntının, yakındaki Guatemala'da da hissedildiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER