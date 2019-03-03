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Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü üyesi bir kişi daha yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

19:57 -
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Polis ekipleri, Bodrum’da durumundan şüphelendikleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde yaptıkları sorgulamada, sahte kimlik taşıdığını belirledikleri kişiyi gözaltına aldı.

İHA

Yapılan araştırmada şüphelinin, kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan A.M.B. olduğu belirlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilen A.M.B’nin, işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderileceği bildirildi. AA

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Son güncelleme: android-time 20:05 03.03.2019
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