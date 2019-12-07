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Son dakika! Akdeniz’de 4.5 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler korkuttu (Son depremler)

Akdeniz açıklarında 4,5 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Girit Adası olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

18:12 -
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Son dakika! Akdeniz’de 4.5 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler korkuttu (Son depremler)

Kandilli verilerine göre saat 17:34 ve 17:46 saatlerinde merkez üssü Akdeniz Girit Adası olan 4,5 ile 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremlerin derinliğin 5.0 kilometre derinlikte oluştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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