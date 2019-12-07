Son dakika! Akdeniz’de 4.5 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler korkuttu (Son depremler)

Kandilli verilerine göre saat 17:34 ve 17:46 saatlerinde merkez üssü Akdeniz Girit Adası olan 4,5 ile 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremlerin derinliğin 5.0 kilometre derinlikte oluştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER