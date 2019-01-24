Son dakika: Marmaris’te 5.1 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.30'da Marmaris'te 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 51,33 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünün Oniki Adalar olarak belirttiği depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER