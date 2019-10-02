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Son dakika… AKP cephesinde yüzde 50+1 polemiği: Meclis Başkanı da ‘mevcut sistem’ dedi

AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in ortaya attığı formüle göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 40'ın üzerinde oy alan isim Cumhurbaşkanı seçilecek. Yani en az yüzde 50 artı 1 oy şartı aranmayacak. Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı Çelik'in bu önerisi ise iktidarı ikiye böldü. Son olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop bu öneriye karşı çıktı.

13:29 -
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Son dakika… AKP cephesinde yüzde 50+1 polemiği: Meclis Başkanı da ‘mevcut sistem’ dedi

AKP'nin kurucularından Faruk Çelik’in önceki gün dile getirdiği ‘cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi’ önerisi tartışılmaya devam ediyor.

ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Dün TBMM 27’nci dönem 3’üncü yasama yılı açılışı töreninde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife yeşil ışık yakmıştı. Erdoğan’ın “İktidarıyla, muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz” sözlerine iktidar cephesinden ilk ‘muhalif’ ses Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan geldi.

BAŞDANIŞMANI KARŞI ÇIKTI

Uçum, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Cumhurbaşkanı seçiminde %50+1 oy kuralı Türkiye’nin toplumsal ve siyasal istikrarının temelidir.Halkın 50+1’le hiç bir sorunu yoktur tam tersine bu norm siyasal sistem işleyişinin tamamen halk iradesine dayanmasının temel güvencesidir.Siyaset halk için yapılır,halka rağmen değil.” ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANI DA “YÜZDE 50+1’LE DEVAM EDİLMEDİ” DEDİ

Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Faruk Çelik’in önerisine karşı çıktı. Başkan Şentop “Ben yüzde 50+1’in doğru olduğu kanattindeyim” dedi.

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Son güncelleme: 13:44 02.10.2019
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