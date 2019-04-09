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Son dakika: AKP’de iptal başvurusu muamması

AKP'nin İstanbul için seçimin iptal edilmesine yönelik YSK'ya başvuru yapıp yapmadığı belirsizliğini koruyor. AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 'Başvurduk' derken, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise' Başvuru, henüz gerçekleşmemiştir' ifadesini kullandı.

15:17 -
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Son dakika: AKP’de iptal başvurusu muamması

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul'da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istedi. Öte yandan partinin seçim işlerinden sorumlu başkanı Ali İhsan Yavuz, başvurunun henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir. “Başvuruda bulunuldu” şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz.

Son güncelleme: android-time 15:57 09.04.2019
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