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Son dakika… AKP İzmir’de 5 ilçeyi MHP’ye bıraktı

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için 30 ilçeli İzmir'den, 25 ilçede AKP'den aday gösterdi. Erdoğan 5 ilçede ise MHP adaylarının destekleyeceklerini açıkladı.

android-time 16:19
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Son dakika… AKP İzmir’de 5 ilçeyi MHP’ye bıraktı
AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için 30 ilçeli İzmir'den, 25 ilçede AKP'den aday gösterdi. Erdoğan 5 ilçede ise MHP adaylarının destekleyeceklerini açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.  İstanbul’da; Silivri, Beşiktaş ve Maltepe’yi, Ankara’da ise Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerini MHP’ye bırakan Erdoğan, İzmir’de de 5 ilçede MHP adaylarını destekleyeceklerini duyurdu.

İşte İzmir’de MHP’nin adaylarının destekleneceği ilçeler;

Aliağa: Serkan Acar
Çeşme: Sema Aydın
Dikili: Buğra Akın
Foça: Serdar Mersin
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık

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Son güncelleme: android-time 16:2005.01.2019
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