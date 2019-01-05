Son dakika… AKP İzmir’de 5 ilçeyi MHP’ye bıraktı

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için 30 ilçeli İzmir'den, 25 ilçede AKP'den aday gösterdi. Erdoğan 5 ilçede ise MHP adaylarının destekleyeceklerini açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul’da; Silivri, Beşiktaş ve Maltepe’yi, Ankara’da ise Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerini MHP’ye bırakan Erdoğan, İzmir’de de 5 ilçede MHP adaylarını destekleyeceklerini duyurdu. İşte İzmir’de MHP’nin adaylarının destekleneceği ilçeler; Aliağa: Serkan Acar

Çeşme: Sema Aydın

Dikili: Buğra Akın

Foça: Serdar Mersin

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık İLGİLİ HABER İşte AKP'nin İzmir adayları

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