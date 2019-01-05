Son dakika… AKP İzmir’de 5 ilçeyi MHP’ye bıraktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul’da; Silivri, Beşiktaş ve Maltepe’yi, Ankara’da ise Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerini MHP’ye bırakan Erdoğan, İzmir’de de 5 ilçede MHP adaylarını destekleyeceklerini duyurdu.
İşte İzmir’de MHP’nin adaylarının destekleneceği ilçeler;
Aliağa: Serkan Acar
Çeşme: Sema Aydın
Dikili: Buğra Akın
Foça: Serdar Mersin
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık
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