AKP Sözcüsü’nden Kerç Boğazı’nda alev alan iki gemi hakkında flaş açıklama!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kırım’da bulunan Kerç Boğazı’nda alev alan iki geminin Türk şirketlere ait olabileceğini bildirdi. Rusya ile irtibat halinde bulunduklarını belirten Çelik “Sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16’sının Türk olduğu değerlendiriyor” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fazıl Say’ın konserin ardından kuliste yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi veren Çelik, Erdoğan’ın, Say’a, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından “Truva’nın öcünü aldık” şeklinde bir beyanatı bulunduğunun iddia edildiğini hatırlattığını ifade etti.MHP’nin aday tanıtım toplantısı konusunda bir davet almadıklarını ancak davet gelmesi halinde üst düzey temsille katılacaklarını belirten Çelik, Akdeniz’de yaşanan mülteci faciaları konusunda ise “PKK’ya karşı sempati çağrısı yapanlar, mülteciler söz konusu olunca ses çıkarmıyorlar” dedi.AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik’in konuşmasından satır başları şöyle:”Geçtiğimiz hafta 117 kişi hayatını kaybetti. Bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerekir ve bu insanlarla aramızda köprü kurmak gerekir. Avrupa’da bazı ülkelerin bu insanların denizden göçe müdahale etmemekle büyük sorumluluğu vardır. Irkçı zihniyetler çok büyük sorumluluk sahibidir. Türkiye hattındaki vizyon sayesinde ölümler az düzeye inmiştir. Bu gün tekil rakamlara inmiştir ve bazen de sıfıra yaklaşmıştır. Televizyon ekranlarda gördüğümüz gibi bazı ülkelerde bu mazlum insanların botları batırılarak ölüme terk edilmesi vicdanları yaralayan bir şeydir. Akdeniz’de sadece mülteciler değil bütün insanlı boğuluyor.””Mali’den karnesini cebinde taşıyarak Avrupa’ya gitmek isteyen çocuk, maalesef Akdeniz’in sularına gömüldü. Hayatını kaybeden mültecilerle ilgili otopsi çalışmasında bu çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir karikatürist bu çocuğu çizdi. Hayatını kaybetmiş ve balıklara resmini gösteriyordu. Bu resim bir utançtır. Bu insanlar insanlığımızın parçasıdır, bunları sahip çıkmak insanlığı yücelten bir şeydir. Türkiye, halkımız bu konuda bütün dünyanın vicdanı olabilecek bir sınav vererek bütün dünyanın vicdanı yerine geçmektedir. En çok yardım eden ülke Türkiye olmuştur, bununla gurur ve onur duyuyoruz.”

“Hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımız Samsun ve Ordu’daydı. Orada AK Parti adaylarına, Cumhur İttifakı adaylarına büyük teveccüh ve coşku vardır. İnşallah seçimlere doğru doludizgin devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız illeri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Gerek AK Parti gerek ittifak adaylarına karşı giderek güçlenen teveccühün daha da genişlediğini görüyoruz.”

“DAVET GELİRSE ARKADAŞLARIMIZ ORADA BULUNACAK”



“Bir davet ulaştığı zaman bunun Cumhurbaşkanımız tarafından en güzel şekilde değerlendireceği açıktır. Bu formatlar MHP’nin takdirindedir. Biz kendi formatımızı uygularken kendi adaylarımızı açıklarken ittifak adayları varsa onları da açıklıyor. Kendileri büyükşehirleri açıklarken bizim ilçe adaylarımızı açıklamak isterlerse aynı şekilde memnuniyet verici olacaktır. Dediğim gibi takdir sayın Bahçeli ve MHP’li yetkililerindir. Davet olduğu takdirde arkadaşlarımız tabii ki orada bulunacaklardır.”

FAZIL SAY KONSERİ

“Güzel bir konser oldu. Kara Toprak'tan İzmir Marşı'na, Truva Sonatı'na kadar çok güzel, çok yorucu bir icra ortaya kondu. Fazıl Say ile bir kez daha gurur duyduk.”

“Fazıl Say, karakterlerle, Helen'le, Aşil'le ilgili bilgi verdi. Bu sohbet kuliste de devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Say'a bir anektodu nakletti. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlıları kovduğumuzda Atatürk'ün “Truva'nın öcünü aldık” şeklinde bir beyanı olduğunu hatırlattı. Bu son derece önemli bir hatırlatmaydı.”