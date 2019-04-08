Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten açıklama!

İşte Çelik’in açıklamalarından satır başları;

Bugün CHP’nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. İnsanların soyadlarını vererek, aile isimlerini vererek tehdit ediyor. Böyle bir basiretsizliğin unutulması mümkün değil. Bu insanların aileleri var akrabaları var. Bu şekilde hedef göstermek temel ihlallerden biri anlamına geliyor.

Medyayı eleştirebilirsiniz. Bu demokratik bir haktır. Kimseyi hedef göstermediğiniz, tehdit etmediğiniz sürece her türlü eleştiri bir haktır. Herkesin ailesi var ve herkes aile konusunda hassas. Çıkıp açık bir şekilde özür dilemelidir.

Seçimlerde hukuki süreç devam ediyor. Bugün Ankara’da itiraz süreçleri bitti ve mazbatayı alan aday görevi devraldı. Memleketin sahibi millettir. Millet ne derse biz de ona uyarız.

Ankara adayı mazbatasını aldıktan sonra Anıtkabir’e gitti ve defteri imzaladı, biz buna saygı gösteriyoruz. İstanbul adayının da bu koşullar sağlandıktan sonra gitmesine kimsenin bir şey diyeceği yoktur.

Bugün karşımızdaki ittifakın bileşenleri oluşturan genel başkanlar bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza dışarıda üretilen birtakım söylemleri ve etiketleri yapıştırmaya çalışılan bir üslup kullandılar. Bu basın toplantısında kullanıla söylem ve argümanların Mısır’daki diktatör Sisi’nin yayın organında kullanılan argümanından hiçbir farkı yok.

İstanbul Barosu’nun kendisini YSK yerine koyup açıklama yapması son derece vahimdir. Süreç olağan bir şekilde devam ediyor. Hukuki süreç devam ediyor. Bugün Ankara’da olduğu gibi sonuç olağan bir şekilde karşılayacağız. Önemli olan nezaketi korumaktır.

AYRINTILAR GELİYOR…