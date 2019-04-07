Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten açıklama!

İşte Çelik’in açıklamalarından satır başları;

Her gün yeni bir kılıkta önümüze bir takım açıklamalar geliyor. CHP’nin İstanbul adayı hukuki ve yasal olan itiraz sürecini illegal ve temelsiz göstermeye çalıştı.

İkide bir ‘biz kazandık’ diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?

İtiraz sürecini küçümsemeye çalışıyorlar. AK Parti’nin kaybolmuş oyları ve diğer partilerin kaybolmuş oyları kayda geçmektedir. Demokrasinin kutsalı olan sandığa sahip çıkma mücadelesinden neden rahatsız olunuyor? Niçin bu kadar yüksek bir adrenalin ile cevap verme gereği hissediyorsunuz? Eminseniz bırakacaksınız. Yargı denetimi çevresinde sayılacak ve ortaya çıkacak.

AYRINTILAR GELİYOR…