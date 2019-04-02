Son dakika: AKP Sözcüsü Çelik’ten seçim sonrası açıklamalar!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisi tarafından İstanbul ve Ankara’daki sonuçlara itiraz edilmesi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

Ortaya çıkan tabloda milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir.

Vatandaşımız ne diyorsa odur. Her siyasi parti seçim sonuçlarının yakın olduğu yerde itiraz müessesesini çalıştırır.

Ankara ve İstanbul’a baktığınızda sandık sonuç tutanaklarıyla sayım döküm çizelgesindeki uyumsuzluk net bir şekilde görünüyor.

Süreç içerisindeki uyumsuzluğu gidermek için itirazların yapılması doğaldır.

Bu yöntem sandığa atılmış her bir oyun yerini bulması içindir. Sandık siyasetin namusudur bu namusu korumak hepimizin görevidir.

Olağan bir süreç yürütülürken stresi yükseltecek açıklamalar yapılması, yurt dışındaki şebekelerin provokatif açıklamalar yapmalarına dikkatleri çekmek isterim.

Nihai karar mercii milletimizdir. Milletimiz de yüzde 80’lik katılımla sandığa oyunu atmıştır.

Milletimizin talimatları doğrultusunda önümüzdeki günler büyük bir fırsattır.

Her seçimin bir karakteri olur. Bu sonuçları doğru okumak gerekir. Vatandaşımızı tahrik etmeye yönelik davranışlara dikkat çekmek istiyoruz.

Oylara sahip çıkma sürecini provokasyonlara kurban etmek isteyenlere karşı bir durşumuz vardır.

Herkes oyuna sahip çıksın. Herkes oyunun hakkını versin.

Sonuç ne olursa olsun milletimizin talimatıdır diyip başımızın üzerinde taşıyacağız.

Farklı yerlerde çıkan bir takım sözler sanki Ak Parti Genel Merkezi bundan sorumluymuş gibi bir yaklaşım ortaya konuluyor.

Cumhurbaşkanı’nın konuşması ve Ak Parti’nin yetkililerinin konuşmaları dışındakilere itibar edilmemeli.

AYRINTILAR GELİYOR…