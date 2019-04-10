Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten seçim açıklaması!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik’in açıklamalarından satır başları;

Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.

Bütün birimler bu değerlendirmeyi yapacaktır. Yerel Yönetimler Başkanlığı bütün bu süreçle ilgili bir sunum gerçekleştirecektir.

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek.

İstanbul’daki seçimde fark 14 binlere indi. Sonuç berraklaşmalı. Farkın azalması berraklaştıracağına şüpheleri daha da arttırdı.

Arkadaşlarımız YSK’dan tüm ilçedeki sandıkların sayılması talebinde bulundular. Maalesef talebimiz kabul edilmedi.

Bizim aruzumuz sonuçların net şekilde billurlaşmasıdır. Biz hukuki haklarımızı kullanırken neden bizde meşru haklarınızı kullanmayın diyorlar? Olağanüstü itiraz yoluna başvuracağız.

AYRINTILAR GELİYOR…