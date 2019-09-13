Son dakika… AKP’de bir istifa daha!

AKP’de istifa rüzgarı devam ediyor… “Yeni bir siyasi hareketi inşa edeceğiz” deyip, iktidar partisiyle yollarını ayıran Ahmet Davutoğlu ve ekibine katılmak için bir istifa daha geldi.

AKP’de 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili olarak görev yapan Doç. Dr. İbrahim Turhan, sosyal medya hesabından, “AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu.” diyerek istifa ettiğini duyurdu.

İşte Turhan’ın istifa mesajı: