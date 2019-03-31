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Son dakika… AKP Genel Merkezi’nde sessizlik hakim!

31 Mart 2019 seçimlerinde tarihi anlar yaşanıyor. Ankara'daki seçimde büyük bir yara alan AKP'nin bu durumu, partinin genel merkezine de yansıdı. Binanın önünde büyük bir sessizlik hakim.

23:09 -
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Son dakika… AKP Genel Merkezi’nde sessizlik hakim!

2019 yerel seçimlerinde en kritik illerden biri Ankara’ydı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve oylar sayılmaya başladı.

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre CHP’nin adayı Mansur Yavaş, 3 puanlık bir farkla seçimi önde götürüyor. AKP’in Ankara’da aldığı bu büyük yara, seçmene de yansıdı.

Daha önceki seçimlerde partinin genel merkezine akın eden AKP’liler bu yenilginin ardından büyük bir sessizliğe büründü. Partinin genel merkezinin önü de bomboş kaldı.

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Son güncelleme: android-time 23:17 31.03.2019
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