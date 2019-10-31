Son dakika… AKP’de Yeneroğlu sancısı! En az 10 vekilin daha istifası konuşuluyor

Gelecek günlerde yeni istifalar yaşanma ihtimali, AKP kurmaylarını da endişelendirdi. Davutoğlu'nun partisini kasım sonu veya aralık ayı başında resmen kurması bekleniyor.

Ali Babacan ise partisine kurucu olarak milletvekili almayacak. Şu anda parti çalışması yürüten eski bakan ve ‘akil adam' olarak görülen isimlerin de kurucu olmayacağı belirtildi.

ATALAY'IN PAYLAŞIMI

Uzun süredir ‘sağduyulu' eleştirileriyle dikkat çeken Yeneroğlu'nun parti yönetiminin isteğiyle AKP'den istifa etmesi sürpriz oldu. Bu istifayı yenilerinin takip edeceği konuşuluyor. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hareketine AKP içinden destek veren vekiller bulunuyor. Bu isimlerin büyük bölümü Davutoğlu partisini kurduktan sonra hareket geçecek.

Uzun yıllar Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan AKP eski milletvekili Aydın Ünal da, istifa ettirilen Yeneroğlu'na destek verdi. Ünal, “Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan Coşkun, Ziya Selçuk, Barlaslar ve Kemalizm İN, adam gibi adam Yeneroğlu OUT… Fasit daire kırılıyor zannettik, meğer yutuyormuş. Umutsuzluk yok.. Fasit daire elbet kırılır bir gün” dedi.

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da “De ki, Ey kafirler… Ben sizin ibadet ettiklerinize kulluk etmeyeceğim” mesajı paylaştı. Bu mesaj, istifa sinyali olarak değerlendi, Atalay da açıklama yaptı ve ‘'Aşırı arzu bazen sayıklatır. Sosyal medyada hakkımda dolaşıma sokulan iddianın aslı astarı yoktur” dedi.