Son dakika… AKP’den Meclis’te Kürtçe açılımı

HDP milletvekilleri “Bitlis ve Tatvan'da ana dilde yazılı olan tabelaların sökülmesinin” Meclis tarafından araştırılmasını istedi. Önerge üzerinde konuşma yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sözlerini tamamlarken “Demokrasi ve özgürlük mücadelesini her şeye rağmen emin ve kararlı adımlarla sürdüreceğiz. Ve bir Kürtçe ifadeyle, deyişle bitirmek istiyorum: “…”(X) Anlayana. Teşekkür ederim.” dedi.

“ANLAŞILMAYAN DİL”

Özkan'ın bu sözleri üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Tutanaklara nasıl geçiyoruz bunu?” diye sordu. Birleşimi yöneten Başkanvekili AKP'li Bilgiç de, “Sorarım, cevabını veririm size” dedi.

Türkkan, “Daha önceki konuşmaları ‘Bilinmeyen ve anlaşılmayan dil' olarak geçiyorlardı. Özkan'ın konuşması nasıl geçecek arkadaşlar?” diye sorusunda ısrar etti.

Bilgiç de, “Anlaşılmayan bir dil' olarak geçecek” cevabını verdi. Türkkan ise, “Sayın Özkan, anlaşılmayan bir dil konuşmuşsunuz” diye laf attı.. Bu sırada İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu da AKP'li Özkan'a “Ne dedin ağabey, ne dedin, bize küfür mü ettin ?” diye sordu.