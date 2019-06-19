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Son dakika… AKP’den Meclis’te Kürtçe açılımı

AKP’den TBMM’de de Kürtçe açılımı geldi. HDP’nin Bitlis ve Tatvan’da Kürtçe tabelaların kaldırılmasıyla ilgili Meclis araştırma önergesi üzerinde konuşan AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, konuşmasını Kürtçe sözlerle tamamladı. Bu sözler Meclis tutanaklarında (X) işareti ile gösterildi. TBMM Başkanvekili AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç de bu sözlerin tutanağa “Anlaşılmayan bir dil kullanılmıştır’’ ifadesi ile gireceğini açıkladı.

Veli TOPRAK
17:04 -
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Son dakika… AKP’den Meclis’te Kürtçe açılımı

HDP milletvekilleri “Bitlis ve Tatvan'da ana dilde yazılı olan tabelaların sökülmesinin” Meclis tarafından araştırılmasını istedi. Önerge üzerinde konuşma yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sözlerini tamamlarken “Demokrasi ve özgürlük mücadelesini her şeye rağmen emin ve kararlı adımlarla sürdüreceğiz. Ve bir Kürtçe ifadeyle, deyişle bitirmek istiyorum: “…”(X) Anlayana. Teşekkür ederim.” dedi.

FOTO:SÖZCÜ – Zekeriya ALBAYRAK- AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, konuşmasını Kürtçe sözlerle tamamladı.

“ANLAŞILMAYAN DİL”

Özkan'ın bu sözleri üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Tutanaklara nasıl geçiyoruz bunu?” diye sordu. Birleşimi yöneten Başkanvekili AKP'li Bilgiç de, “Sorarım, cevabını veririm size” dedi.

Türkkan, “Daha önceki konuşmaları ‘Bilinmeyen ve anlaşılmayan dil' olarak geçiyorlardı. Özkan'ın konuşması nasıl geçecek arkadaşlar?” diye sorusunda ısrar etti.

Bilgiç de, “Anlaşılmayan bir dil' olarak geçecek” cevabını verdi. Türkkan ise, “Sayın Özkan, anlaşılmayan bir dil konuşmuşsunuz” diye laf attı.. Bu sırada İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu da AKP'li Özkan'a “Ne dedin ağabey, ne dedin, bize küfür mü ettin ?” diye sordu.

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Son güncelleme: android-time 17:10 19.06.2019
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