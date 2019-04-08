Son dakika: AKP’li Yavuz: Fark şuan 14 binlere inmiş durumda

İstanbul’daki seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen AKP’nin Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, muhalefetin yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, “Bugün yapılan açıklamaları irdeledim. Bazı belgeleri sizinle paylaşacağım. CHP ve İYİ Parti’den yapılan açıklamalara baktım. Kılıçdaroğlu’nun tek bir isabetli açıklamasına dikkat ettim. Demokrasi açıklaması çok doğru. Durumu bekleyelim, demokrasimiz şaibe altında kalmasın. Kılıçdaroğlu seçimde bir itirazda bulunmadıklarını söyledi ancak bu doğru değil. Hiçbir itirazımız olmadı dedi ama CHP İl Başkanlığı, il seçim kuruluna gitti ve İl seçim kurulu tedbir kararı aldı. Bunu ilk kez yaptı. Bu karar çok manidardır” dedi.

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“FARK 14 BİNLERE İNMİŞ DURUMDA”

Açıklanan oranların da doğruyu yansıtmadığını ifade eden Yavuz, “CHP tarafından verilen oranlar doğru değil. Sandıkların yüzde 93’ü açıldı deniliyor bu gerçeği yansıtmıyor. 3 bakanın istifası gündeme getiriliyor. 3 bakanla ilgili şaibe olayı yerel seçimlerle alakalı değildir. Bu milletvekili seçimiyle alakalıydı o. Bu seçimin konusu olmaktan çok uzakta. O zaman bu konuyu niye şimdi gündeme getiriyorlar, acaba gündemi farklı bir yere mi çekmeye çalışılıyor? Sandıkların şu anda yüzde 88,5’i sayıldı. Sayılan oylardan 5 bin 69 oy bizim lehimize kaydedildi. Bu az bir oy mu? Oyların tamamının yüzde 5,9’u sadece sayıldı. Biz tüm ilçelerde de oylar sayılsın diye YSK’ya gittik. Nasıl bir sonuç çıkar bilmez ama biz sayılmasını istiyoruz. 29 binde olan fark şuan 14 binlere inmiş durumda. Bu fark iniyorsa ortada bir oy yolsuzluğu var” ifadelerini kullandı.

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“EMANET OYLARA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Ortada bir yolsuzluğun olduğunu iddia eden Yavuz, “Biz bu usulsüzlüğe organize yolsuzluk diyoruz. Biz hukukun belirlediği çerçevenin dışına çıkmayacağız. Bizim sandığı karşı bir sözümüz yok, tek istediğimiz sandığa ne girdiyse onun sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması. Biz demokrasiye gölge düşmesin, gerçek ortaya çıksın istiyoruz. Biz şaibeler ortadan kalksın istiyoruz. Maddi hataların yüzde 80’i bizim yüzde 20’si CHP’nin aleyhinedir. Geçersiz oylar sayılıyor bizim aleyhimize normal oylar sayılıyor onlar da bizim aleyhimize. Onlar yangından mal kaçırır gibi davranıyorlar. Biz, bize emanet edilen oylara sahip çıkmak zorundayız ve öyle de yapıyoruz” dedi.

Sahte seçmen kaydı iddiasıyla ilgili de Yavuz, “11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece’ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız” dedi.

“AN İTİBARİYLE OYLARIN YÜZDE 5.9’U SAYILMIŞ DURUMDA”

Yavuz, “Şimdiye kadar belgelerimize ilişkin hiç bir itiraz gelmiş değildir. İleri sürdüğümüz rakam ve belgeleri çürüten, ona karşı çıkan bir bakış açısı veya karşı görüş, beyan görmedik. Karşı çıkılmamasına rağmen bilerek ve isteyerek kamuoyunun bir parça kafası karıştırılıyor gibi geliyor bana.” dedi. Yavuz, “Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi değiliz. Hiçbir adımı da atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içinde olacak ve o ölçüler içinde olacak. Bize emanet edilen he oya sahip çıkmak görevimizdir. Sadece geçersiz oyların sayımıyla 5 bin 69 bizim aleyhimize kaydedilmiş görünüyor. An itibariyle oyların yüzde 5.9’u sayılmış durumda. Kalan yüzde 94 oy sayılsın diye Yüksek Seçim Kurulu’na gittik dün. Bu oylar sayılsın şaibe ortadan kalksın.

Geçersiz oyların yüzde 88.5’i sayıldı. Şu ana kadar aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır. Organizeli bir suç işlendiği, organizeli bir usulsüzlük yapıldığı çok net olarak görülüyor” diye konuştu.

“BİZDE ÇOK BİLGİ VAR”

“Bu anlattığımız belgeler sadece örnek, biz eğer tüm olup biteni sizlere klasörlerle ve belgelerle anlatacak olsak durumu size 3 günde anlatamam durum o kadar vahim” diyen Yavuz, “Bu rakamlar 13 ilçede var ama diğerlerinde yok değil onları da size aktaracağız. Biz tüm bu belgeleri ve bilgileri gördükçe bu iş şaibeli hale dönüşmüştür diyor ve onun için bu adımları atıyoruz. Olağanüstü itiraz yolu da var o itirazları da kullanıp ne yollar var arayacağız. Ama İstanbul’da olanlar Yalova’da olanların yüz katıdır, bin katıdır. Ağrı’da olanlardan çok daha fazladır” şeklinde konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Bizde çok bilgi var. Bizce bu meselenin arkasında çok da farklı şeyler çıkacak. Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum mesela. Bu karşı da emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı