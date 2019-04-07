Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… AKP, İstanbul’da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi. Öte yandan YSK, AKP'nin Ankara'daki 13 ilçede yeniden sayım talebini ise reddetti.

19:11 -
Haberler Gündem
Son dakika… AKP, İstanbul’da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

AKP İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AKP İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, YSK’ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu’na sundu.

 

İLGİLİ HABERSon dakika: AKP, İstanbul'da 38 ilçede tüm oyların sayımını isteyecek!Son dakika: AKP, İstanbul'da 38 ilçede tüm oyların sayımını isteyecek!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısında, dün Beyoğlu’ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduklarını hatırlatarak, “Henüz bir karar verilmedi. Bildiğim kararıyla da görüşülmedi. Bugün ise 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ye müracaat etmiş olacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

AA

 

İLGİLİ HABERSon dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Sandıkların yüzde 80'i sayıldıSon dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Sandıkların yüzde 80'i sayıldı

 

Son güncelleme: android-time 19:20 07.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more