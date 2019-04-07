Son dakika… AKP, İstanbul’da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

AKP İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AKP İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, YSK’ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu’na sundu.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısında, dün Beyoğlu’ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduklarını hatırlatarak, “Henüz bir karar verilmedi. Bildiğim kararıyla da görüşülmedi. Bugün ise 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ye müracaat etmiş olacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

AA