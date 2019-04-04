Son dakika…. AKP sözcüsünden seçim açıklaması!

İşte Çelik’in açıklamalarından satır başları;

Demokratik devletlerde seçim sürecinin yöneticisi hukuk kurallarıdır. İstanbul’daki itiraz sürecinde binde 2 oranında farkı unutmamak gerekir.

Avrupa Konseyi’nin yersiz açıklamalarını kınıyoruz. Hiçbir yabancı devlet Türkiye’deki seçim sürecinin meşruiyetinin kaynağı değildir. ABD’deki sözcüler spekülasyon yapmaktadır. Gururlu bir demokrasimiz var ve saygı bekliyoruz.

Seçimler için Türkiye’ye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir. Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye’deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.

YSK dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. YSK son derece gelişmiş bir kurumdur.

CHP İstanbul adayının her gün bir aktivitesi var. Türkiye’de ilk defa bir kişi mazbata almadan resmi bir ünvan kullanmaya kalkıyor. Bir kişi göreve talip olduğu zaman bu görevin ağırlığını taşımalıdır. Vatandaşlarımızı karşı karşıya getirebilecek bir takım imalarda bulunmak doğru değildir.

Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz.

Hukuki sürecin devam etmesinden rahatsızlık duymak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Biraz sabretmek yetecek, vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir. Olağanüstü bir durum yok, memlekette her şey yolundadır. Sakin bir şekilde süreç beklenecek, sonuç ortaya çıktığında hepimiz sonucu selamlayacağız. Bırakalım YSK işini yapsın. Hukuka saygı duyalım.

AYRINTILAR GELİYOR…