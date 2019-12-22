Son dakika.. AKP’li eski vekilden israf raporu: Yılda 555 milyar TL…

AKP'de 2002-2007 yılları arasında milletvekilliği yapan Akgül, aynı zamanda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın başkanlığını yürütüyor. Geçen yılın rakamları dikkate alınarak “2018 sayılarla israf raporu” hazırlandı.

Vakıf, “Gereksiz, amaçsız ve yararsız yere yapılan her türlü iş ve işlem ile harcamayı israf olarak değerlendirmekteyiz” diyerek israf hesabını neye dayalı yaptıklarını ortaya koyuyor. Rapora göre Türkiye'nin 2018 yılı GSYH 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira ve bu milli gelirin yüzde 15'i israf ediliyor. Buna göre 555 milyar lira kaynak israfa gitti.

ALTIN İSRAF!

Türkiye'deki israf alanlarını 4 ana kategoride değerlendiren Akgül, “Altın, gümüş, bronz ve düz israf alanları” başlıklarını ifade ediyor. Altın israfa örnek olarak SGK'ya bütçeden ilave olarak 87 milyar aktarılmasını, gümüş israf olarak ise iç borç faizine 50 milyar lira ödenmesini gösteriyor.

214 MİLYARLIK GIDA İSRAFI

Akgül, bir yıl içinde 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını belirterek, ‘ekmek' örneği veriyor: “Ülkemizde 300 gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor, tüketim ise 79 milyon civarında. Geriye kalan 6 milyon ekmeğin günlük çöpe gittiği ifade edilmekte. Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ı kaybolmaktadır” dedi.

KAMUYA İSRAFI ÖNLEME ÖNERİLERİ

Akgül, kamu kesiminde yaşanan israfa ilişkin ‘tedbir' olarak şunları önerdi:

* Gereksiz, amaçsız ve yararsız harcama ve faaliyetleri yapmayın ve asla kamu yönetiminde gereksiz olan Tasarruf Genelgesi yayınlamayın.

* Her birim veya kamu faaliyeti için ‘niçin' sorusunu sorun. Eğer bu iş veya işlem gereksiz ise finanse etmeyin.

* Yardıma ihtiyacı olmayanlara, çeşitli kanallardan ödeme yapmayı durdurun.

* Şeffaflığı ve vergi adaletini sağlayın.

* Gelecek nesillere adil olmayan ve gereksiz borç yükü bırakmayın.

* Kamu yönetiminin serbest piyasaya gereksiz müdahalesini önleyin.

* Performansa dayalı açık, şeffaf ve adil bir personel yönetim anlayışı hâkim kılınmalıdır.