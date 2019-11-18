Son dakika… AKP’li Pelin Gündeş Bakır disiplin kuruluna sevk edildi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy’de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. Bakır, mesajında, “Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım, bazı AKP’liler tarafından büyük tepki çekmişti ve paylaşımın “ırkçılık” içerdiği ileri sürülmüştü.