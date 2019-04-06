Son dakika: AKP’nin Odunpazarı’ndaki sayım talebini YSK reddetti

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde AKP’nin adayı Volkan Doğan ile yarışan CHP’li Belediye Başkanı Kazım Kurt, AKP’li rakibinin İl Seçim Kurulu’ndan aldığı yeniden sayım kararını YSK’ya giderek iptal ettirdi.

YSK’nın verdiği kararda AKP’nin talebini kabul eden İl Seçim Kurulu’nun hukuka aykırı ve eksik inceleme yaparak yeniden sayım kararı aldığı belirtildi.

Kararı sosyal medyadan da duyuran Kazım Kurt, “İl Seçim Kurulunun Odunpazarı İlçe Belediye Başkanlığına ait sandıkların tekrar sayılması için vermiş olduğu karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmiştir. İçin rahat olsun Odunpazarı” ifadelerini kullandı.