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Son dakika: AKP’nin Odunpazarı’ndaki sayım talebini YSK reddetti

31 Mart seçimlerinde Eskişehir Odunpazarı'nda yüzde 48 oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt, AKP'nin ilçedeki sonuçlara yaptığı yeniden sayım itirazının YSK tarafından reddedildiğini duyurdu.

21:11 -
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Son dakika: AKP’nin Odunpazarı’ndaki sayım talebini YSK reddetti

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde AKP’nin adayı Volkan Doğan ile yarışan CHP’li Belediye Başkanı Kazım Kurt, AKP’li rakibinin İl Seçim Kurulu’ndan aldığı yeniden sayım kararını YSK’ya giderek iptal ettirdi.

YSK’nın verdiği kararda AKP’nin talebini kabul eden İl Seçim Kurulu’nun hukuka aykırı ve eksik inceleme yaparak yeniden sayım kararı aldığı belirtildi.

Kararı sosyal medyadan da duyuran Kazım Kurt, “İl Seçim Kurulunun Odunpazarı İlçe Belediye Başkanlığına ait sandıkların tekrar sayılması için vermiş olduğu karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmiştir. İçin rahat olsun Odunpazarı” ifadelerini kullandı.

Eskişehir İli ODUNPAZARI İlcesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Kazım Kurt CHP CHP 120394 48.44%
Volkan Doğan AK Parti AK Parti 113207 45.55%
İyi Parti İyi Parti 9447 3.8%
İbrahim Haydar Büyükeren Saadet Partisi Saadet Partisi 2752 1.11%
Fatih Altaş DSP DSP 1146 0.46%
DP DP 917 0.37%
Vatan Partisi Vatan Partisi 400 0.16%
BTP BTP 256 0.1%
Son güncelleme: android-time 21:19 06.04.2019
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