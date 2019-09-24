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Son dakika… Akşener: Erdoğan 2023’te seçilemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında yapılacak bir genel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması halinde seçilemeyeceğini açıkladı. Akşener, Erdoğan'ın adaylığı konusunda "Bugünkü tabloda şu an itibariyle İstanbul özelinden yola çıkarak cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil" dedi.

21:36 -
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Erdoğan’ın ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ sözünü hatırlatan Fatih Altaylı’nın sözlerine Meral Akşener, “2023’e kalır da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan tekrar seçilir mi diye kendi kendime sorarsam soruyu… Sayın Erdoğan’ın ister 2023’te isterse daha önce yapılacak seçimlerde, bugünkü tabloda, şu an itibariyle, İstanbul özelinden yola çıkarak cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil” yanıtını verdi.

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İYİ PARTİ ERDOĞAN’A DESTEK VERİR Mİ?

Bu trend değişir mi sorusuna Akşener “2023’te Sayın Erdoğan’ın seçilemeyeceğini söylüyorum. 25 yıl aktif politika yapmış iyi kötü tecrübesi olan bir insan olarak” şeklinde yanıtladı.

İYİ Parti’nin Erdoğan’ı desteklemesi ihtimali olup olmadığı sorusuna ise Akşener, “Bizim Erdoğan ve Ak Parti’ye yönelik itirazlarımız sürüyor. Burada bir değişiklik yok” dedi.

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Son güncelleme: 21:40 24.09.2019
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