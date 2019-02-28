Son dakika… Mersin’de İYİ Parti’nin destekleyeceği aday Ayfer Yılmaz

Meral Akşener, “Mersin’de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin’de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim.” açıklamasının ardından Burhanettin Kocamaz’dan bir açıklama geldi.

Burhanettin Kocamaz, “İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum.” açıklamasını yaparak İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı.

AYFER YILMAZ KİMDİR?

Ayfer Yılmaz (d. 1956, Ankara, Türkiye), Türk siyasetçi. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü’nü bitirdi. Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı, XX.ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yapmıştır. 2002-2009 Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesidir. Boşanmış ve 1 çocuk annesidir.