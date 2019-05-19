Son dakika… Akşener’den iktidara uyarı! Bir an evvel…

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, (GİK) toplantısını 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılı nedeniyle Samsun’da yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İlkadım Belediyesi Toplantı Salonu’ndaki GİK toplantısının ardından İlkadım Belediyesine ait Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, partisinin 19 Mayıs 1919’un 100. yılı nedeniyle yayımladığı bildirgeden notlar okudu.

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“BİR AN EVVEL GAFLETTEN UYANMASI…”

“Memleket dahilinde iktidara sahip olanların bir an evvel gafletten uyanması, enerji ve birikimlerini, şahsi siyasi hesapları için değil, Türk milletinin huzur ve refahı için kullanması gerektiğini” savunan Akşener, şöyle devam etti:

“İYİ Parti, millet fakruzaruret içindeyken, gençler geleceğe dair umutlarını yitirmişken, her yeni yavrumuz borç batağının içine doğarken, muktedir geçinenlere şatafattan ve ucuz siyasi hesaplar yapmaktan uzak durmayı önerecek ve ülkemizi uçurumun kenarından kurtarmanın mücadelesini verecektir. Bir iktidarın öncelikli görevi, olup bitenlerden sızlanmak değil, çözüm üretmek ve aynı zamanda siyasetin tüm unsurlarını bir araya getirerek, ortak bir dil, ortak bir duruş sergilenmesine öncülük etmektir. İYİ Parti bu noktadaki tarihi sorumluluğunun farkındadır. İYİ Parti, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarına samimiyetle ve kararlı bir şekilde bağlıdır.”

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“GEREKLİ ADIMLAR ATILMALIDIR”

Akşener, demokrasinin değer ve kurallarının çok açık olduğunu belirterek, “Yargının ve muktedirlerin, bu değerlere ve kurallara hiçbir müdahale hakkı yoktur. Bu alandaki müdahaleler milli iradeye darbe niteliği taşır. Bir kişi ya da zümrenin siyasi ikbal ve menfaatlerini korumaya yönelik hukuku tümüyle reddeder ve karşı çıkar. İYİ Parti, ‘Adalet mülkün temelidir’ şiarına kayıtsız şartsız bağlıdır. Milli iradenin adaletli bir şekilde temsili de ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu altındadır. Temsilde adaleti sağlayacak kurumların güvenilirliğini yeniden tesis edebilmek için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır” ifadelerini kullandı.