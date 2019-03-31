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Son dakika: Akşener’in desteklediği Cumhur İttifakı Iğdır’da kazandı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladığı Iğdır'da MHP'nin adayı İsa Yaşar Tezel, HDP'nin yüzde 2 puan önünde Iğdır'da seçimi kazandı.

21:56 -
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Son dakika: Akşener’in desteklediği Cumhur İttifakı Iğdır’da kazandı

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, Iğdır’da sandıkların yüzde 98’i açıldı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de desteklediği Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı İsa Yaşar Tezel, resmi olmayan verilere göre HDP’li rakibinin yüzde 2 önünde belediye başkanlığını kazandı.

Iğdır İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
MHP MHP 21.553 % 48,99
HDP HDP 20.872 % 47,44
CHP CHP 1.086 % 2,47
Saadet Partisi Saadet Partisi 167 % 0,38
Diğer Diğer 160 % 0,36
DSP DSP 55 % 0,13
TKP TKP 55 % 0,13
BTP BTP 47 % 0,11

2014’teki yerel seçimlerde BDP’nin adayı seçimi yüzde 44,79 oy oranıyla kazanmıştı.

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Son güncelleme: android-time 22:22 31.03.2019
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