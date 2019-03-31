Son dakika: Akşener’in desteklediği Cumhur İttifakı Iğdır’da kazandı

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, Iğdır’da sandıkların yüzde 98’i açıldı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de desteklediği Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı İsa Yaşar Tezel, resmi olmayan verilere göre HDP’li rakibinin yüzde 2 önünde belediye başkanlığını kazandı.

2014’teki yerel seçimlerde BDP’nin adayı seçimi yüzde 44,79 oy oranıyla kazanmıştı.