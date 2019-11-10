Son dakika… Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ankara’da 13:11 sularında korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın ölçümlerine göre; 3,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD depremle ilgili şu bilgileri paylaştı;

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada ise Ankara’da yaşanan depremin merkez üssünün Beynam-Bala olduğu bildirildi.

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK

Korkutan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyuran Ankara Valiliğinin açıklamasında, “İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem üzerine Valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

MANSUR YAVAŞ’TAN PAYLAŞIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından “Mamak merkezli 3,4 büyüklüğünde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir” paylaşımında bulundu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER