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Son dakika… Ankara’da aynı anda iki patlama!

Ankara'da inşaat halindeki bir otelde doğalgaz patlaması meydana gelirken, Ulus'ta bulunan bir mini markette de tüp patladı.

17:24 -
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İNŞAAT HALİNDEKİ BİR OTELDE DOĞALGAZ PATLAMASI PANİĞİ YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı üzerinde inşaat halindeki bir otelde demir kaynatma sırasında çıkan kıvılcımların doğalgaz borusunun geçtiği noktaya denk gelmesi ile patlama meydana geldi.

ANKARA’DA İNŞAAT HALİNDEKİ BİR OTELDE DOĞALGAZ PATLAMASI MEYDANA GELİRKEN ULUS’TA BULUNAN BİR MİNİ MARKETTE’DE TÜP PATLADI. FOTO:DHA

İnşaatta çalışan işçiler sesi duyarak patlamanın olduğu alana koştu.

FOTO:İHA

Alevlerin artarak yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, doğalgaz ve 112 Hızır Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen doğalgaz müdahale ekibi, alana giden gazı keserek itfaiyenin müdahale etmesini kolaylaştırdı.

FOTO:DHA

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ULUS’TA MİNİ MARKETTE TÜP PATLAMASI SONUCU 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Öte yandan, aynı saatlerde Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi üzerindeki bir mini markette de tüp patlaması meydana geldi. Patlamada dükkanda küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi hafif yaralandı.

İHA

Son güncelleme: android-time 18:13 03.06.2019
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