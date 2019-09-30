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Son dakika… Ankara’da feci kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, henüz sayıları belirlenemeyen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14:40 -
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak’ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3’ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

FOTO:DHA

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Ankara kaza Polis Sağlık son dakika
Son güncelleme: 14:54 30.09.2019
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