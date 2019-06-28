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Son dakika: Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Ankara'da saat 13:55'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre de, AFAD verilerine göre de depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. İşte son depremler...

14:25 -
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Son dakika: Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedilirken, merkez üssü de Elmadağ ilçesi olarak belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.

Son güncelleme: android-time 14:29 28.06.2019
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