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Son dakika… Ankara’da korkutan yangın! 7’si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi

Ankara’da bir evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangında evdeki 7’si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi.

05:53 -
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Son dakika… Ankara’da korkutan yangın! 7’si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Veli Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evde saat 22.00 sularında yangın çıktı.

Sobadan çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle evdeki 7'si çocuk 9 kişilik aile dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, 112 Acil Servis ekipleri ise aile fertlerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 6 kişi ayakta tedavi edilirken, 3 çocuk ise hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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