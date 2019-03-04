Son Dakika… Ankara’da tarihi Hamamönü’nde yangın

Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.

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BİTİŞİKTEKİ YAPILARA DA SIÇRADI

Altındağ ilçesine bağlı tarihi Hamamönü bölgesindeki Sarıkadın Sokak’ta restoran olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.

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TAKVİYE EKİP İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. AA