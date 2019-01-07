Son dakika: Ankara’da öğrenciler kar tatili haberi bekliyor! Ankara’da okullar tatil mi? Vasip Şahin’den kar tatili açıklaması geldi mi? (8 Ocak Salı)

Ankara’da okullar yarın tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Ankara’da hem hayatı hem de eğitimi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler kar nedeniyle daha önce olduğu gibi Ankara’da yarın da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki Ankara Valisi Vasip Şahin y da yetkililerinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte “Ankara’da yarın okullar kar tatili mi” sorusunu yanıtı…
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konu ile ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama bekleniyor. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizdeki yerini alacak.
ANKARA'DA HAVA DURUMU
Bölge genelinin çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyılarının bu akşam saatlerinden, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'nın bu gece ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenmektedir;Yağışların Ankara'da bu gece saatlerinden itibaren, Düzce ve Zonguldak'da ise yarın (salı) öğle saatlerinden sonra yer yer etkili olacağı beklenmektedir.Bu gece ve yarın (salı) sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın bölge genelinde kuzey, kuzeydoğulu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma, Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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