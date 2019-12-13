Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Ankara’daki otobüs kredisini Meclis kabul etti!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz gün duyurduğu düşük maliyetli kredi ile alınacak 300 otobüs hakkında yeni bir gelişme yaşandı. ABB Meclisi, Yavaş'ın bulduğu kredinin kullanımını onayladı.

19:12 -
Haberler Gündem
Son dakika… Ankara’daki otobüs kredisini Meclis kabul etti!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde, daha önce komisyonda AKP ve MHP oylarıyla reddedilen ‘Belediyeye 300 yeni otobüs alınmasına ilişkin borçlanma teklifi’ gündeme alındı.

AKP ve MHP, Yavaş'ın yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına bulduğu kredi borçlanması teklifine, ‘evet’ oyu kullandı.

İLGİLİ HABERABB Meclisi onaylarsa Ankara'ya 300 yeni otobüs alınacak!ABB Meclisi onaylarsa Ankara'ya 300 yeni otobüs alınacak!

YAVAŞ, KREDİYLE İLGİLİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Yavaş daha önce yaptığı açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim; Ankara'da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk. Belediye meclisimizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum.

Yeni otobüs alabilmek için belediye meclisimizden borçlanma için yetki istedik. Cuma günü umuyorum ki tüm Ankaralıların hayrına olan ve sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘kendi kredinizi kendiniz bulun’ söylemine uygun olarak dış krediden borçlanma talebimizin onaylanmasını umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Ankara Cuma faiz Meclis Merkez Bankası MHP son dakika sosyal medya
Son güncelleme: 19:31 13.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more