Son dakika! Antalya’da 4.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:14'de Antalya’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise; Antalya’da meydana gelen depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER