Son dakika… Ara seçim ihtimali güçleniyor!

HDP, sine-i millete dönerek Türkiye'yi ara seçime götürmeyi tartışıyor. Yarın Ankara Hilton Otel’de yapılacak toplantıda, 19 Milletvekilinin istifa edip Anayasa gereği zorunlu ara seçime gidilmesi konusunda karar verilecek.

Anayasa'nın 78. maddesine göre, TBMM üyeliklerinde en az 30 boşalma olduğu taktirde 3 ay içinde ara seçim yapılması gerekiyor. TBMM'de halen 11 boş sandalye var ve 19 Milletvekili daha istifa ederse, ara seçim gerekecek.

MART 2020’DE SEÇİM İHTİMALİ

TBMM'de 62 Milletvekili bulunan HDP, en az 19 milletvekilinin istifa etmesi ve ara seçim konusunda karar verecek.

İstifa halinde Türkiye, 2020 Mart ayında 30 ilde ara seçime gidecek ve 30 yeni milletvekili seçilecek.

İKTİDAR ENGELLEYEBİLİR

Ancak Anayasa'nın 84. maddesinde ‘'İstifa edenin milletvekilliğinin düşmesi, TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır'' hükmü bulunuyor.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?



Bu durumda iktidar ara seçime gidilmesini istemediği taktirde HDP'liler istifa etse dahi, bu istifaları Meclis'te onaylamayarak, engelleme yapabilecek. Ancak istifanın tek taraflı bir irade olduğu da belirtilerek, istifa eden Milletvekilinin, TBMM'de tutulamayacağına dikkat çekiliyor.

600 Milletvekili ile açılan TBMM'de, Berat Albayrak, Abdülhamit Gül, Mevlut Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu'nun bakan olması, yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen milletvekillerinin ayrılması ve ölümler nedeniyle 11 sandalye boşaldı. Halen Edirne, İstanbul, Denizli, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Bolu, Van, Kars, Diyarbakır ve Kocaeli'de birer sandalye boş bulunuyor. HDP'nin sine-i millet kararı alması durumunda özellikle güneydoğu illerinden 19 Milletvekilinin istifası ile, boş sandalye sayısı 30'a yükselecek.