Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Arnavutköy’de silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

17:05 -
Haberler Gündem

Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 17:16 03.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more