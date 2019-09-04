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Son dakika… Avcılar TEM bağlantı yolunda büyük kaza! Yol kilit…

Avcılar-Esenyurt TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolda trafik tek şeritten devam ediyor. Öte yandan bir kaza da Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Burada da TIR, kamyon ve binek araçlar birbirlerine girdiler.

07:42 -
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Kaza, sabah 06:30 sıralarında Esenyurt-Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. 1'i TIR 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Esenyurt-Bahçeşehir TEM istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kazaya karışan bazı araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

BİR BÜYÜK KAZA DA KÇO’DA

Esenyurt’taki zincirleme kazanın bir benzeri de İstanbul’un Anadolu yakasında Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye bölgesinde meydana geldi. Bu sabah 07:00 civarında yaşanan kazada TIR, kamyon ve binek araçlar birbirine girdi. Araç sürücülerinden bazılarının yaralı olduğu öğrenildi.

Son güncelleme: android-time 08:10 04.09.2019
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