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Son Dakika… Bahçelievler’de apartman dairesinde patlama

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan bir kadın hastaneye sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

06:02 -
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Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelen ve sebebi henüz belirlenemeyen patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı. Binanın balkon kısmındaki duvarın da çöktüğü belirlendi.

AA

OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan ve hafif biçimde yaralanan bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

AA

Olayın yaşandığı sokakta park halindeki bazı araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

DHA

Binanın çetrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. DHA

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Son güncelleme: android-time 07:13 19.02.2019
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