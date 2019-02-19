Son Dakika… Bahçelievler’de apartman dairesinde patlama

Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelen ve sebebi henüz belirlenemeyen patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı. Binanın balkon kısmındaki duvarın da çöktüğü belirlendi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan ve hafif biçimde yaralanan bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayın yaşandığı sokakta park halindeki bazı araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Binanın çetrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. DHA