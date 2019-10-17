Son Dakika… Bakan Çavuşoğlu: Durdurma değil ara vereceğiz

Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

“ABD tarafı Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarları doğrultusunda güvenli bölgenin önemi ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünü TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekâtımızın ve hedeflerimizin meşrutiyetini kabul etmiş oldu. Bundan süreçte de herkesle işbiriliğimizi sürdüreceğiz.

“DURDURMA DEĞİL ARA VERECEĞİZ”

YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasında ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2/54 sayılı kararı temelinde siyasi sürece bağlılığımızı da bir kere daha teyit ettik. PKK, YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekâta ara veriyoruz. Güvenli bölgeden bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekâtı durdurabiliriz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

“MEVCUT YAPTIRIMLAR KALDIRILACAKTIR”

Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım uygulamalarını durduracaktır. Biraz önceki şartlar gerçekleştikten sonra yani 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. Bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

Fırat Doğu’sunda DEAŞ ile mücadele konusunda da gayet tabi işbirliği içinde çalışacağız. DEAŞ’a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir şekilde mücadele vermişti. Bundan sonra da DEAŞ ile mücadelede işbirliği içerisinde olacağımıza mutabık kaldık.

Sayın Cumhurbaşkanımızda heyetleriniz gelsin o zaman bakalım diyor. ABD o zaman da harekâtı durdurun diyordu. Dünden bugüne heyetler burada. Tüm arkadaşlarımızla, bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarımızla dünden beri bu süreci yürüttük. Tüm çalışma arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

GÜVENLİ BÖLGE ALANI SINIRLI MI KALACAK?

Bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor. Münbiç dahil bazı bölgelerde rejim var. Fırat’ın doğusunda da Kamışlı dahil rejimin olduğunu biliyorsunuz. Dünden itibaren Kobani bölgesine de rejim ve Rusya unsurları girdi. Dolayısıyla Münbiç ve bazı bölgeler dahil kimlerle görüşeceğiz Rusya ile. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Putin’de Cumhurbaşkanımızı görüşmek üzere Soçi’ye davet etti. İnşallah ayın 22’sinde Rusya ile bu konuları ele alacağız. Ama bizim amacımız nedir? 32 km derinlikte ve de Fırat’ın batısında Irak sınırına kadar yani 444 km’lik bir uzunlukta hiçbir teröristtin kalmaması tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi bizim güvenliğimiz açısından da önemli… Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı ve liderlerle görüşmelerinde de anlattığı gibi bu bölgelere Suriye’de evini terk etmek zorunda kalan bizdeki ve Suriye içindeki göçmenlerin dönmesi de söz konusu. Yani bunun sadece güvenlik boyutu yok.



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