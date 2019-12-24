Son dakika… Bakan Kurum: İBB’nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yoktur

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da önemli açıklamalarda bulundu.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul’a ilişkin ÇED sürecininin tamamlandığını söyleyen Bakan Kurum, “Halkımızın tasarruflarına bırakmak adına 10 gün süreyle ilan ettik. 10 gün içinde ÇED raporuna gelecek olumlu/olumsuz eleştirileri alacağız ve ÇED sürecini tamamlamış olacağız.” dedi.

“TEK TARAFLI ÇEKİLEMEZ”

Sürecin belediyeyle ortak yürütüldüğünü de belirten Kurum, İBB’nin protokolden tek taraflı çekilme hakkının olmadığını söyleyerek şunları aktardı;

“İBB Başkanı ortak protokolden çekildiğini ifade etmektedir. Kendisinin tek taraflı protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Meclis kararlarıyla protokollerden vazgeçebilirsiniz. Grup Başkanvekilimiz de buradalar. Dolayısıyla Meclis’in karar almadığı bir protokolden vazgeçemezsiniz. Vazgeçerseniz tüm maddi ve hukuki sorumlulukları almış olursunuz”

İMAMOĞLU YARIN AÇIKLAYACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 aylık bilançoyu gazetecilerle paylaştığı toplantıda ‘çekilme kararını’ şöyle dile getirmişti;

“2018 yılında İBB'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı ile bana göre usule uygun olmayan bir şekilde imzalanmış olan işbirliği protokolünden biz çekiliyoruz. Bu kararımız nettir. Çekildiğimizi her iki bakanlığa yazılı olarak iletmiş durumdayız. Protokol yetkisiz bir imzayla devreye sokulmaya çalışılmıştır. Kanal İstanbul'un birçok detayını açıklayacağım toplantıyı 25 Aralık Çarşamba günü saat 09:30'da Saraçhane İBB binasında yapacağım. Burada size Kanal İstanbul ile ilgili bir fotoğraf çekeceğiz ve hukuksuz protokolün tüm detaylarını paylaşacağız. Bunun içinde ÇED raporunda olması gereken, yazılıp geri çekilen ya da yazılan bir raporun ‘sehven yazılmıştır' deyip başka bir raporun yollanması gibi süreçleri çok önemsiyoruz. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Çarşamba günü İstanbulluların aydınlanacağı önemli bir gün olacak.”