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Son dakika… Bakan Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve günlerdir devam eden yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

18:20 -
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Son dakika… Bakan Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Pakdemirli yangınla ilgili, “2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı’da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var. (Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: android-time 18:26 20.08.2019
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