Son dakika… Bakan Pakdemirli’den orman yangınları açıklaması

Karadeniz’de başlayan orman yangınları devam ediyor. Gelinen son durum hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Kontrol altına alınamayan hala iki yangının olduğu ifade eden Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı;

*Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin’de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah’ımıza şükrediyoruz.

*Bu yangınların çeşidi örtü yangını. 55 yangından 38 söndürüldü. 17 yangın devam ediyor. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor.

*Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var.

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