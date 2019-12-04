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Son dakika… Bakan Selçuk’tan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili "Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

19:29 -
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Son dakika… Bakan Selçuk’tan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, “Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı.” dedi.

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BAKAN SELÇUK: SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bakanlık olarak olayı yakından takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, uzman ekipler ile aileye psikososyal destek sağlandığını belirtti.


Bakan Selçuk, “Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.” dedi.

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Son güncelleme: 19:46 04.12.2019
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